В СИЗО-1 УФСИН СО у мужчины изъят сотовый телефон на контрольно-пропускном пункте

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Запрещенный предмет у гражданина М. обнаружен и изъят на контрольно-пропускном пункте по пропуску людей. Сейчас решается вопрос о применении к нему мер административного характера.



Примечательно, что правонарушители используют самые изощренные способы доставки сотовых телефонов в исправительные учреждения. Так, сотрудники УИС обнаружили и изъяли сотовый телефон в прическе посетительницы, в перевозимых на территорию колонии бревнах, банке сгущенного молока, коробке шоколадных конфет.



По каждому факту проводятся расследования. Виновники привлекаются к административной ответственности, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО