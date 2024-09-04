Я нашел ошибку
Главные новости:
В документах ветклиники указано, что кота с ожирением пермские волонтеры обнаружили в подвале больницы.
Пермские волонтеры помогают похудеть и заново научиться ходить коту Крошику весом в 17 килограммов
Вячеслав Володин и Вячеслав Федорищев обсудили развитие региона на совещании Совета Государственной Думы.
Вячеслав Володин провел в Самаре выездное совещание Совета Государственной Думы
В Самаре Вячеслав Володин и Вячеслав Федорищев обсудили решение проблемы дефицита врачей на селе.
Председатель ГД Вячеслав Володин и глава региона Вячеслав Федорищев встретились с руководством и студентами СамГМУ
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Самарской области задержан мужчина, подозреваемый в организации незаконной миграции
Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, семей с детьми, пенсионеров.
Вячеслав Володин и Вячеслав Федорищев на двусторонней встрече обсудили вопросы развития Самарской области
За 2023-2024 годы специалисты Самарского филиала «Т Плюс» провели 18 уроков безопасности тепла в школах и детских лагерях для более чем 600 юных жителей региона.
«Т Плюс» напомнила школьникам о правилах безопасности вблизи энергообъектов
В честь 375-й годовщины образования пожарной охраны и 341-летия города.
На городской площади в Сызрани была организована показательная выставка пожарно-спасательной техники
Это просветительское мероприятие в игровой форме, в котором можно выиграть ценные призы.
8 сентября жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!»
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.61
-1.39
EUR 97.81
-1.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
8 сентября жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!»
6 сентября в Центре Труда и Отдыха "Станкозавод" состоится открытие выставки «Промышленное наследие»
«Герои нашего времени»: самарские школьники встретились с ветераном Великой Отечественной войны, который в этом году отмечает столетний юбилей
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области задержан мужчина, подозреваемый в организации незаконной миграции

4 сентября 2024 18:55
114
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Богатовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Узбекистан, подозреваемого по статье "Организация незаконной миграции".

По версии следствия, в период с февраля по сентябрь 2024 года подозреваемый организовал незаконное пребывание иностранных граждан на территории Самарской области. Мужчина предоставил четырем гражданам Республики Узбекистан, не имеющим регистрацию на территории Российской Федерации, самодельные помещения (строениях) у теплиц, находящихся вблизи поля в Богатовском районе, обеспечив их питанием и работой по выращиванию и реализации овощей с последующей оплатой за произведенный ими труд.

Противоправная деятельность подозреваемого была пресечена в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Самарской области совместно с сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Самарской области.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Граждане, незаконно проживающие на территории Самарской области, привлечены к административной ответственности и в ближайшее время будут выдворены за пределы Российской Федерации. По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Володин и Вячеслав Федорищев обсудили развитие региона на совещании Совета Государственной Думы.
4 сентября 2024  19:51
Вячеслав Володин провел в Самаре выездное совещание Совета Государственной Думы
181
В Самаре Вячеслав Володин и Вячеслав Федорищев обсудили решение проблемы дефицита врачей на селе.
4 сентября 2024  19:14
Председатель ГД Вячеслав Володин и глава региона Вячеслав Федорищев встретились с руководством и студентами СамГМУ
178
Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, семей с детьми, пенсионеров.
4 сентября 2024  18:37
Вячеслав Володин и Вячеслав Федорищев на двусторонней встрече обсудили вопросы развития Самарской области
181
Говоря о достоинствах новой техники, водитель подчеркнул: в ней присутствует все, что необходимо для комфортной работы.
4 сентября 2024  15:28
В Самаре на городские маршруты выйдут 69 новых автобусов российского производства
255
На должность начальника ГУ МЧС России по Самарской области назначен полковник внутренней службы Аникин Сергей Петрович
4 сентября 2024  14:03
На должность начальника ГУ МЧС России по Самарской области назначен полковник внутренней службы Аникин Сергей Петрович
290
Весь список