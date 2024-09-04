В Самарской области задержан мужчина, подозреваемый в организации незаконной миграции

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Богатовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Узбекистан, подозреваемого по статье "Организация незаконной миграции".



По версии следствия, в период с февраля по сентябрь 2024 года подозреваемый организовал незаконное пребывание иностранных граждан на территории Самарской области. Мужчина предоставил четырем гражданам Республики Узбекистан, не имеющим регистрацию на территории Российской Федерации, самодельные помещения (строениях) у теплиц, находящихся вблизи поля в Богатовском районе, обеспечив их питанием и работой по выращиванию и реализации овощей с последующей оплатой за произведенный ими труд.



Противоправная деятельность подозреваемого была пресечена в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Самарской области совместно с сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Самарской области.



В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Граждане, незаконно проживающие на территории Самарской области, привлечены к административной ответственности и в ближайшее время будут выдворены за пределы Российской Федерации. По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО