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В Самарской области полицейские задержали трех мужчин, которые могут быть причастны к сбыту наркотиков

12 мая 2025 14:11
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Выращивали коноплю и хотели торговать марихуаной.

Оперуполномоченным отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Похвистневский» поступила информация, что трое мужчин могут быть причастны к сбыту наркотических средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали жителя Похвистневского района 2000 года рождения и жителей Самары 2000 и 2001 годов рождения по месту жительства одного из них.

Полицейские провели осмотр дома, в ходе которого обнаружили и изъяли мешки с высушенным веществом растительного происхождения, переработанные листья растений в вакуумной упаковке, кусты растений в горшках и различные приспособления для культивирования и переработки. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области.

Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим веществом – марихуана и наркотикосодержащим растением - конопля, общей массой более 755 граммов.

В ходе опроса ранее не судимые, безработные задержанные пояснили, что желая заработать деньги, самостоятельно выращивали и перерабатывали запрещенное растение, планируя в дальнейшем сбыть его с помощью тайников-закладок на территории областного центра.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

Теги: Уголовное дело

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