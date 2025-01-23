В Самарской области двух сотрудников организации железнодорожного обслуживания обвиняю в коррупции

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Следственным отделом Чапаевска завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников подразделений организации железнодорожного обслуживания. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, ревизор организации транспортного обслуживания получил через посредника – начальника станции денежные средства в размере 150 тысяч рублей в качестве взятки от представителя организации за невнесение в акт коммерческой ревизии грузовой деятельности сведений о допущенных нарушениях под угрозой привлечения юридического лица к административной ответственности.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Фото: СУ СКР СО