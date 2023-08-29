В Самарской области четверо молодых людей ответят перед судом за мошенничество

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Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летнего самарца и трех 22-летних жителей Чапаевска обвиняемых в мошенничестве.

Следствием собрана доказательственная база по 11 эпизодам мошенничеств, совершенных в составе организованной группы с причинением ущерба в значительных и крупных размерах престарелым жителям Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

По данным следствия, потерпевшим в течение пяти дней августа прошлого года, используя различные абонентские номера, звонили неизвестные, представлялись адвокатом либо сотрудником правоохранительных органов и под предлогом возмещения ущерба пострадавшим и не привлечения к уголовной ответственности родственников потерпевших, попавших якобы в ДТП, требовали различные денежные суммы. После чего обвиняемые приезжали к пенсионерам, представлялись доверенными лицами, получали от потерпевших деньги, и, по согласованию с анонимным руководителем организованной группы, переводили обусловленную часть денежных средств на указанные им виртуальные банковские реквизиты. Для конспирации, во время осуществления противоправной деятельности злоумышленники носили солнцезащитные очки, головные уборы и медицинские маски.

В результате противоправной деятельности обвиняемых 11 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 2,15 миллионов рублей.

Благодаря профессиональным действиям следователя и оперуполномоченных, на стадии предварительного расследования ущерб потерпевшим уже возмещен в размере порядка 1 750 000 рублей.

На период предварительного следствия обвиняемым избиралась мера пресечения, связанная с ограничением свободы.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении ранее не судимых фигурантов направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО