В Самаре завысили объем вывезенного снега, чем причинили ущерб более чем на 2 млн рублей

106

Прокуратура Самары признала законным возбуждение следователями уголовного дела, в отношении сотрудников МП «Благоустройство», по факту вывоза снега с улиц Самары.

"По версии следствия, лица из числа сотрудников муниципального предприятия г.о. Самара «Благоустройство», мошенническим путем завысили тоннаж вывозимого с территорий Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского внутригородских районов г.о. Самара снега на подконтрольные полигоны, в целях утилизации. Предварительная сумма причиненного ущерба составила свыше 2 000 000 рублей" - рассказали в прокуратуре.

Ход расследования уголовного дела взят прокуророй города Самары на контроль.