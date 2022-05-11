В Самаре задержаны глава Госинспекции стройнадзора региона и несколько его сотрудников 

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Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами Государственной инспекции строительного надзора Самарской области.

"По версии следствия, в январе 2022 года должностные лица Государственной инспекции строительного надзора Самарской области скрыли выявленные в ходе проведенных проверок факты несоответствия требованиям проектной документации конструктивных решений и элементов системы пожарной безопасности на объектах строительства, возводимых в рамках национального проекта «Культура». После чего, были составлены заключения о соответствии объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической безопасности", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Данные заключения были учтены Министерством строительства Самарской области при выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию вопреки имеющимся несоответствиям, что привело к срыву реализации национального проекта.

В настоящее время задержаны руководитель Государственной инспекции строительного надзора региона, а также ряд подчиненных ему сотрудников. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО