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В Самаре задержаны глава Госинспекции стройнадзора региона и несколько его сотрудников 

11 мая 2022 20:53
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Они подозреваются в превышении должностных полномочий при реализации нацпроекта "Культура".

Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами Государственной инспекции строительного надзора Самарской области.

"По версии следствия, в январе 2022 года должностные лица Государственной инспекции строительного надзора Самарской области скрыли выявленные в ходе проведенных проверок факты несоответствия требованиям проектной документации конструктивных решений и элементов системы пожарной безопасности на объектах строительства, возводимых в рамках национального проекта «Культура». После чего, были составлены заключения о соответствии объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической безопасности", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Данные заключения были учтены Министерством строительства Самарской области при выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию вопреки имеющимся несоответствиям, что привело к срыву реализации национального проекта.

В настоящее время задержаны руководитель Государственной инспекции строительного надзора региона, а также ряд подчиненных ему сотрудников. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото:  СУ СКР СО

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