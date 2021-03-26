В Самаре задержали посредника в передаче взятки в 2 млн рублей

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Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Самары задержали жителя Самары, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.

Ранее судимый за кражу и мошенничество 54-летний мужчина получил 2 100 000 рублей, для дальнейшей передачи сотрудникам контролирующих организаций за покровительство предпринимательской деятельности, а также за беспрепятственное заключение договоров на пользование земельных участков с размещенными торговыми объектами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает пресс-служба СУ СК РФ СО.