В Самаре за замечание мужчина ударил прохожую бутылкой с пивом по голове

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Администратор общества с ограниченной ответственностью гулял со своей сожительницей. Женщина присела возле многоквартирного дома справить естественную нужду, а проходящая мимо с несовершеннолетней дочкой жительница Самары сделала ей замечание. В ходе конфликта мужчина умышленно ударил прохожую бутылкой с пивом по голове. Очевидцы вызвали медиков и полицейских.

Сотрудники полиции на месте происшествия задержали злоумышленника, опросили потерпевшую и очевидцев, провели осмотр, изъяли стеклянную бутылку и направили ее на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

Заключением эксперта установлено, что пригодные для идентификации личности следы пальцев рук на поверхности стеклянной бутылки оставлены большим пальцем левой руки, безымянным пальцем левой руки и средним пальцем правой руки подозреваемого.

Согласно медицинским документам, здоровью потерпевшей противоправными действиями злоумышленника причинен вред средней тяжести.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал частично, в содеянном раскаялся, принес извинение потерпевшей.

Судья Ленинского районного суда г. Самары доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Жителю Самары, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.