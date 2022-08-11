В Самаре вынесен приговор членам ОПГ за нападение на представителя Росимущества СО

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Собранные следственными органами Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора девятерым участникам организованной преступной группы.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР СО, следствием и судом установлено, что не позднее 2016 года двоим, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности жителям региона Андрею Филимошину и Василию Граку, удалось сплотить вокруг себя еще не менее 7 мужчин, которые, по их мнению, по своим моральным и физическим качествам полностью подходили на роль членов организованной группы. Непосредственное руководство группой взяли на себя двое осужденных, которые, согласно распределенным ролям, планировали совершение преступлений, а также давали указания иным участникам преступной группы.

Для более тщательной подготовки к совершению преступлений, разработки планов их совершения, хранения маскирующей одежды, а также предметов, используемых в качестве оружия, преступники использовали дом, принадлежащий одному из осужденных и расположенный в Волжском районе Самарской области. В целях обеспечения мобильности при совершении преступлений было подготовлено не менее 7 транспортных средств, позволяющих сообщникам передвигаться не только по суше, но и по воде. Для достижения конспирации внешности участники организованной группы использовали балаклавы, костюмы, кепки и иные предметы одежды, которые хранили на территории указанного дома. Для обеспечения связи и обмена информацией осужденными использовались сотовые телефоны и абонентские номера, зарегистрированные в том числе и на третьих лиц.

Преступления совершались в разные периоды времени с 2016 по 2019 год.

Так, 10 ноября 2018 года осужденные проникли в жилой дом, расположенный в Красноярском районе Самарской области, принадлежащий руководителю ТУ Росимущества в Самарской области, занимавшему на момент совершения преступления должность исполняющего обязанности руководителя ТУ Росимущества по городу Москве. Они нанесли потерпевшему множественные удары тупым предметом в область головы, туловища и конечностей, а также один удар ножом в область правой половины груди. В этот момент один из участников группы посредством применения угроз умышленно удерживал в ванной комнате указанного дома супругу потерпевшего, его троих малолетних детей, а также работника, помогавшего семье по хозяйству.

После причинения потерпевшему указанных ранений осужденные скрылись с места преступления, мужчина был доставлен в районную больницу, где ему была оказан своевременная медицинская помощь. Покидая место совершения преступления, осужденные обнаружили около дома автомобиль, принадлежащий супруге потерпевшего, и в целях исключения возможности его использования родственниками последнего для обращения в правоохранительные органы нанесли сквозной порез на боковой поверхности задней автомобильной шины.

По уголовному делу проведены десятки осмотров места происшествия, проверки показаний на месте происшествия, осмотры автотранспорта, более 150 допросов и несколько десятков судебных экспертиз. Операция по задержанию участников преступной группы была тщательно спланирована следователями и проведена сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области и специальных подразделений управления Росгвардии по Самарской области. Захват злоумышленников производился сотрудниками СОБР и ОМОН одновременно по нескольким адресам. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по области.

Судом участники организованной преступной группы признаны виновными в совершении указанных преступлений, шестерым из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, одному из участников назначено наказание в виде лишения свободы условно. Лидерам группы назначено наказание в виде 13 и 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: СУ СКР СО