В Самаре вынесен приговор бывшему замначальника ИК-5 за взяточничество

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Следствием и судом установлено, что с декабря 2020 года по июль 2021 года осужденный, пользуясь своим должностным положением, получал от лиц, содержащихся в исправительном учреждении, в качестве взяток деньги за оказание содействия в решении вопросов о переводе осужденных в облегченные условия отбывания наказания, изменение вида исправительного учреждения, а также не привлечение к дисциплинарной ответственности за нарушение установленного порядка отбывания наказания.

Следствием выявлено 8 эпизодов преступной деятельности, общая сумма полученных денежных средств составила более 228 тысяч рублей. Противоправные действия злоумышленника были пресечены в ходе оперативно - розыскных мероприятий, проводимых совместно отделом собственной безопасности УФСИН и подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Приговором суда бывшему заместителю начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Самарской области назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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