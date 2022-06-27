В Самаре вынесен приговор бывшей сотруднице налоговой инспекции за  посредничеств во взяточничестве

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Собранные следственным отделом по Кировскому району Самары доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшей сотруднице налоговой инспекции. Она признана судом виновной в посредничестве во взяточничестве, совершенное в крупном размере.

Являясь старшим налоговым инспектором отдела по урегулированию задолженностей, женщина неоднократно получала от местных жителей деньги для передачи их в качестве взятки должностному лицу из числа сотрудников ИФНС Самары.

Взятки предназначались за внесение в налоговую базу сведений об отсутствии задолженности по уплате транспортного налога без наличия подтверждающих документов.

Обвиняемая получила в общей сумме не менее 330 тысяч рублей.

Судом ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО