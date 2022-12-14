В Самаре сотрудница телекоммуникационной компании подозревается в нарушении тайны переписки

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В отношении самарчанки возбуждено уголовное за "нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений".

В сентябре "подозреваемая, находясь на своем рабочем месте, в телекоммуникационной компании, предоставляющей услуги сотовой связи, незаконно, без присутствия владельца абонентского номера и без судебного решения, имея доступ к сведениям, составляющим охраняемую Конституцией РФ тайну переписки и телефонных переговоров, осуществила просмотр конфиденциальной информации обо всех состоявшихся соединениях абонентского номера, чем нарушила право на тайну переписки и телефонных переговоров", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО