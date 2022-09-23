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В Самаре сотрудница полиции подозревается в получении взятки

23 сентября 2022 19:21
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Взятка предназначалась за оказание содействия в назначении взяткодателю наказания не связанного с реальным лишением свободы.

По версии следствия, 8 сентября подозреваемая, занимающая должность старшего дознавателя отдела полиции, около одного из жилых домов по улице Гагарина получила от самарца 200 тысяч рублей. Деньги предназначались за оказание содействия в назначении взяткодателю наказания не связанного с реальным лишением свободы.

Подозреваемая задержана.

Руководством ГУ МВД России по Самарской области по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудника, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а ее руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

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