В Самаре сотрудник  офиса продаж оператора сотовой связи подозревается в нарушении тайны телефонных переговоров

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В Промышленном районе Самары сотрудник офиса продаж одного из операторов сотовой связи подозревается в нарушении тайны телефонных переговоров.

Следственным отделом по Промышленному району Самары возбуждено уголовное дело в отношении самарца, подозреваемого в "нарушении тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

"В июле подозреваемый, являясь специалистом офиса продаж и имея доступ к соответствующим сведениям, скопировал и распечатал на бумажном носителе информацию о телефонных соединениях абонентского номера гражданина, без судебного решения и согласия последнего. Данная информация предназначалась для передачи третьим лицам", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.