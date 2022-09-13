В Самаре продавец одной из торговых точек признана виновной в присвоении денег организации

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Промышленный суд Самары вынес приговор в отношении 44-летней местной жительницы, признанной виновной по статье «Присвоение или растрата».

Недостача крупной суммы – 480 638 рублей, выявилась при проведении инвентаризации.

Под подозрение руководства попала сотрудница – продавец одной из торговых точек. Об этом сотрудники службы безопасности сообщили в полицию.

Оперативники установили, что в течение нескольких месяцев женщина, занимая должность продавца-кассира, продавала товар, брала наличную плату с покупателя, выдавала сдачу, но чек не закрывала, соответственно и не отдавала его посетителю магазина. После ухода клиента продавец забирала деньги себе. Впоследствии женщина сообщила, что вырученные деньги она тратила на оплату кредитных обязательств и одалживала своему знакомому.

В ходе предварительного следствия были изъяты копии документации, опрошены сотрудники организации, проведен осмотр помещения, где работала злоумышленница. Впоследствии результаты проведенных мероприятий приобщили к материалам уголовного дела.

Суд признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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