В Самаре приговором суда оштрафованы два воспитателя Дома ребенка «Солнышко»

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Собранные Советским межрайонным следственным отделом Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему воспитателю ГКУЗ СО «Дом ребенка «Солнышко» Елене М.Она признана виновной по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

1 июля 2020 она, находясь в детской беседке, выронила ребенка из детской коляски.

Приговором суда ей назначен штраф в размере 35 тысяч рублей, и запрещено заниматься педагогической деятельностью сроком на 1 год 6 месяцев.

Как сообщалось ранее, второй воспитатель - Людмила Ш. так же признана виновной по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 20 тысяч рублей.

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