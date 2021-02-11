В Самаре при пожаре на  складе погибла женщина

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Следственным отделом по Кировскому району Самары возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека".

По версии следствия, подозреваемый приобрёл газовый балкон, который использовался в быту сотрудниками, осуществляющими работы по фасовке продуктов питания в здании, расположенном по улице Дальневосточной в Кировском районе города.

Сегодня днем произошла детонация газового баллона, в результате обрушилось складское помещение. В следствии чего одна из сотрудниц (1989 года рождения), получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

В настоящее время подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области