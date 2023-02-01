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В Самаре ответят перед судом руководители организации общего профобразования, обвиняемые в мошенничестве

1 февраля 2023 14:58
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Они обвиняются в   мошенничестве с использованием бюджетных денег, выделенных в качестве субсидии в рамках нацпроекта «Демография».

Следственной частью СУ Управления МВД Самары завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с использованием бюджетных денежных средств, выделенных в качестве субсидии для оплаты профессионального обучения лиц в возрасте 50 лет и старше, лиц предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография».

Ущерб от противоправной деятельности двух обвиняемых составил около 6,5 миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования полицейские установили, что 52-летний директор организации общего профессионального образования и его заместитель – женщина 1979 года рождения, действуя группой лиц, совершили хищение бюджетных средств, оформив фиктивные документы о прохождении 100 гражданами обучения, приеме демонстрационного экзамена по подготовке (переподготовке) по профессии, связанной с переработкой и исследованием природных полезных ископаемых, без фактического исполнения услуг.

Руководителю образовательного учреждения предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Его заместитель обвиняется по статье «Мошенничество».

В качестве доказательств их противоправной деятельности, следствием изъято большое количество финансово-отчетной документации, которая была изучена, проанализирована и приобщена к материалам уголовного дела. За период расследования установлено и допрошено более 120 свидетелей, проведены необходимые криминалистические экспертизы.

В качестве обеспечительных мер по возмещению причиненного фигурантами ущерба наложен арест на их имущество суммой более 5,7 миллионов рублей.

После вручения обвиняемым обвинительных заключений, дело будет направлено в Ленинский районный суд города Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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