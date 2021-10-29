В Самаре осуждены экс-сотрудники районной администрации

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Собранные Куйбышевским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двоим бывшим сотрудникам Администрации Железнодорожного района города Самары.

"Следствием и судом установлено, что мужчине 1981 года рождения, занимавшему в период с 2010 по 2018 года различные должности в администрации Железнодорожного района города Самары, в силу своей профессиональной деятельности стало известно об осуществлении гражданами розничной торговли рыбной продукцией при отсутствии разрешительных документов, о чем составлялись протоколы об административных правонарушениях. В 2012 году осужденный предложил последним свое содействие в решении вопроса о не принятии мер по ликвидации, приостановлению и воспрепятствованию их незаконной деятельности за денежное вознаграждение. Денежные средства передавались ежемесячно в виде фиксированных сумм. Однако реальной возможности исполнить принятые на себя обязательства он не имел", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В конце января 2018 года трудовой договор с мужчиной был расторгнут, но терять ежемесячный незаконный доход он не захотел и предложил ранее знакомому ему государственному служащему, в чьи полномочия входило проведение соответствующих проверок, участие в разработанной преступной схеме. В результате указанных преступных действий, последний за период с конца мая 2018 года по конец января 2020 года получил через осужденного, выступающего уже в качестве посредника, денежные средства в размере более 64 тысяч рублей.

Судом бывший сотрудник администрации Железнодорожного района города Самары признан виновным в совершении преступлений по статьям "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" и "Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения", ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в доход государства в сумме 322 тысячи 500 рублей.

Второй государственный служащий признан виновным в совершении преступления по статье "Получение взятки должностным лицом", судом ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, штраф в аналогичном размере, а также запрет занимать определенные должности сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

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