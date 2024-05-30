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В Самаре осужден организатор покушения на заказное убийство

30 мая 2024 21:59
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Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

"Следствием и судом установлено, что у осужденного на почве личных неприязненных отношений возник умысел на организацию убийства по найму председателя комитета физической культуры и спорта Думы городского округа Сызрань", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Злоумышленник обратился к знакомому местному жителю с предложением о совершении указанного преступления за денежное вознаграждение в один миллион рублей. Мужчина согласился.

Осужденный передал предполагаемому исполнителю информацию о месте проживания потерпевшего, распорядке его дня, используемом транспортном средстве.

После этого он передал мужчине 700 тысяч рублей, мобильный телефон, а также огнестрельное оружие, необходимое для совершения преступления.

В рамках проводимых сотрудниками У ФСБ СО оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый исполнитель убийства сообщил заказчику о якобы совершенном преступлении, после чего злоумышленник был задержан.

 Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

 

Фото: скринщот видео СУ СКР СО

 

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