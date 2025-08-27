В Самаре организована доследственная проверка по факту конфликта между охранниками и подростком в ТЦ

153

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлены сведения о том, что 23 августа 2025 года в торговом центре, расположенном в Железнодорожном районе города Самары, между несовершеннолетним и сотрудниками охраны произошел конфликт, в ходе которого сотрудники нанесли подростку удары ногами и руками по голове и туловищу, в результате чего ему понадобилась медицинская помощь.

По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Михайла Ламонова по данному факту организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.