В Самаре организована доследственная проверка по факту хлопка газа в многоэтажном жилом доме

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6 января 2024 года примерно в 13 часов в одной из квартир многоэтажного жилого дома, расположенного в Октябрьском районе города Самары, при проведении монтажных работ произошел хлопок газа. В результате происшествия пострадали 4 человека.

По предварительным данным, погибшие отсутствуют.

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия и другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО