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В Самаре мужчина отправится в колонию за мошенничество при получении выплат

11 октября 2024 20:04
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Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Собранные следственным отделом по Октябрьскому району Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю Он признан виновным  по статье "Мошенничество при получении выплат".

В 2014 году осужденный обратился в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, представив документы, содержащие заведомо ложные сведения о признании его инвалидом. На основании указанных документов ему установлена ежемесячная денежная выплата и перечислена в период времени с 2015 года по 2023 год в общей сумме более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленник несколько лет пользовался льготами на оплату коммунальных услуг, чем причинил ущерб федеральному бюджету на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

 

Фото:   pxhere.com

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