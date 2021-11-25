В Самаре из-за незаконного складирования снега окружающей среде нанесен ущерб почти в 5 млн рублей

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Советским межрайонным следственным отделом по факту причинения вреда окружающей среде в результате незаконного складирования снежных масс на территории Самары возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

"По версии следствия, должностными лицами одного из муниципальных предприятий города Самары осуществлялось складирование снежных масс на территории пяти соответствующих площадок с нарушением норм действующего законодательства Российской Федерации. В ходе расследования уголовного дела установлено, что в образцах почвы, изъятых при осмотре земельных участков, обнаружено превышение концентрации нефтепродуктов и тяжелых металлов. Предполагаемый ущерб, причиненный окружающей среде, составляет более 5 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: СУ СК СО