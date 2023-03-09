В Самаре инспекторы ДПС за рулем иномарки обнаружили водителя с явными признаками опьянения

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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении водителя, грубо нарушившего ПДД.

Находясь на маршруте патрулирования в вечернее время, инспекторы ДПС Самары для проверки документов остановили легковой автомобиль «Kio Rio». За рулем транспортного средства находился 22-летний житель Челно-Вершинского района Самарской области, у которого сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе оформления административного материала выяснилось, что мужчина в мае прошлого года уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста на 10 суток и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

Соответствующих выводов правонарушитель не сделал и вновь совершил противоправное деяние. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД СО