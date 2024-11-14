В Самаре бывший заместитель начальника отдела полиции осужден за получение взятки

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Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР СО, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника отдела полиции по Самарскому району УМВД Самары. Он признан виновным по статье "Получение взятки должностным лицом".

С января по апрель 2024 года осужденный получил от индивидуального предпринимателя, осуществляющего коммерческую деятельность по реализации табачных изделий, 150 тысяч рублей. Деньги предназначалось за совершение заведомо незаконных действий, выраженных в не проведении проверок деятельности.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначал наказание в виде лишении свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 750 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО