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В Самаре бывшие полицейские предстанут перед судом за взятки от торговцев алкоголем

15 ноября 2021 17:15
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Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника и старшего оперуполномоченного отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Промышленному району отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Самаре. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений по статье "Получение взятки в крупном размере", "Получение взятки должностным лицом" и "Посредничество во взяточничестве", сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В 2019 году одному из обвиняемых, на момент совершения преступления начальнику отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Промышленному району Самары, стало известно "об осуществлении индивидуальным предпринимателем на 4 торговых точках незаконного хранения и розничной продажи алкогольной  продукции при отсутствии лицензии и сопроводительных документов".

Обвиняемый обратился к предпринимателю с требованием о передаче ему лично и через посредника, в роли которого выступал его подчиненный – старший уполномоченный, денег за не проведение проверок на указанных торговых точках.

"Размер незаконного денежного вознаграждения устанавливался в виде фиксированной суммы, передаваемой ежемесячно за каждую торговую точку. В результате преступных действий обвиняемый в период  с июля 2019 года  по июль 2020 года получил незаконное денежное вознаграждение в размере 380 тысяч рублей" - говорится в сообщении СК СО.

Так же в 2019 году обвиняемому стало известно об осуществлении еще одним индивидуальным предпринимателем реализации алкогольной продукции без необходимой документации в торговом павильоне, расположенном на территории Промышленного района города Самары.

Согласно разработанному плану предприниматель, выступавший в качестве взяткодателя по ранее описанным эпизодам преступной деятельности обвиняемого, должен был донести до последнего требование о передаче обвиняемому в качестве взятки 10 тысяч рублей ежемесячно за незаконное бездействие.

Таким образом, в период с июля 2019 года по июль 2020 года обвиняемый получил через посредника в качестве взятки 110 тысяч рублей.

Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   СУ СК СО

Теги: Уголовное дело

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