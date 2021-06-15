В речном порту Сызрани задержали мужчину, который незаконно наловил раков

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Полицейские в речном порту Сызрани задержали мужчину, который в период запрета наловил раков в Волге.

Задержали браконьера в 500 метрах от лодочного причала «Чайка». Правонарушителем оказался 58-летний житель Сызрани, который, используя запрещенные «многозаходные ловушки», выловил раков - 632 штуки. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил более 145 тысяч рублей.

Отделением дознания Сызранского ЛО транспортой полиции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы сроком до двух лет.

Фото: Сызранского ЛО полиции на транспорте