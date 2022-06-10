В речном порту Сызрани полицейские задержали браконьера

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Сотрудниками линейного отделения полиции в речном порту Сызрани выявлен мужчина, который в период запрета осуществлял незаконную добычу водных биологических ресурсов в акватории реки Волга.

Полицейские задержали браконьера в акватории реки Волги в километре от села Якобьевка Приволжского района.

Правонарушителем оказался 52-летний житель Октябрьска, который, находясь на местах нереста, с использованием самоходного плавающего транспортного средства при помощи запрещенного орудия лова «сеть» осуществил вылов биологических ресурсов, рыбу различных пород и раков. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил около 65 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы сроком до двух лет.

Фото: пресс-служба линейного отделения полиции Сызрани