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В Приволжском районе суд вынес обвинительный приговор вору

27 апреля 2025 14:17
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В ходе расследования полицейские разыскали часть похищенного имущества и вернули его владельцу.

В Приволжском районе вступил в законную силу приговор в отношении совершившего кражу местного жителя.

В ходе расследования полицейские разыскали часть похищенного имущества и вернули его владельцу.

В дежурную часть Отдела МВД Приволжского района обратился за помощью 56-летний местный житель, который сообщил полицейским о пропаже имущества из принадлежащей ему хозяйственной постройки, расположенной в селе Обшаровка. Со слов заявителя причиненный ему материальный ущерб составил 10 тысяч рублей.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска предположили, что к совершению кражи причастен ранее судимый односельчанин пострадавшего. Оперативники установили местонахождение безработного мужчины и задержали его.

В ходе допроса 23-летний молодой человек сознался в краже и пояснил, что, повредив прутом замок входной двери надворной постройки, забрал из помещения чужое имущество. Ресивер выкинул, а металлолом сдал в один из пунктов приема в соседнем районе. Вырученные деньги потратил на покупку алкоголя.   Похищенный ресивер полицейские разыскали и вернули его законному владельцу. 

Возбужденное уголовное дело было направлено в суд для принятия решения по существу.

Приволжский районный суд признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора.  Мужчине назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработанной платы в доход государства.  Приговор вступил в законную силу.

 

Фото:  pxhere.com

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