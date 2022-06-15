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В поселке Стройкерамика полицейские задержали пьяного скутериста

15 июня 2022 14:35
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За рулем транспортного средства находился 29-летний житель поселка Петра Дубрава. Возбуждено уголовное дело.

В Волжском районе возбуждено уголовное дело в отношении водителя скутера, грубо нарушившего ПДД РФ.

Мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе и уголовной, за аналогичные правонарушения, но выводов не сделал и вновь нарушил закон.

Ночью инспекторы ДПС Волжского района в поселке Стройкерамика для проверки документов остановили скутер. За рулем транспортного средства находился 29-летний житель поселка Петра Дубрава, у которого сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения. Медосвидетельствование установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 1,146 мг/л., что значительно превышает допустимую норму.

Местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, скутер поместили на спецстоянку.

При проверке по информационным базам полицейские установили, что водитель ранее привлекался к уголовной ответственности по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Тогда суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Соответствующих выводов правонарушитель не сделал и вновь совершил противоправное деяние. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

В отношении водителя скутера возбуждено уголовное дело по статье "Управление в состоянии опьянения механическим транспортным средством лицом, имеющим судимость за нарушение ПДД РФ". Санкция данной статьи предусматривает наказание с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет, сообщает прес-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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