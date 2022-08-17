В Похвистнево "отсидевший" 20 лет мужчина вновь оказался за решеткой

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В Межмуниципальный отдел МВД Похвистнево летом 2021 года стали обращаться местные жители с заявлениями о кражах с дачных участков. Неизвестный преступник похищал садовый инвентарь, строительный инструмент и металлические изделия.

По всем фактам краж следственным отделом были возбуждены уголовные дела.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый, ранее судимый мужчина 1976 года рождения, без определённого места жительства, который в июне 2021 года освободился из мест лишения свободы, где 20 лет отбывал наказание. Злоумышленник был задержан в одном из ломбардов города, когда пытался сдать похищенный шуруповёрт.

"Мужчина сознался в кражах и рассказал, что после освобождения жил в шалаше на берегу реки Большой Кинель. Периодически выходил к расположенным рядом дачам, откуда похищал садовую технику, электроинструменты, электроприборы, электропровода, силовые кабели и другую домашнюю утварь. Кабели и электропровода он обжигал и сдавал в пункт приёма цветного металла, часть похищенного сдавал в ломбард. Вырученные деньги тратил на еду и алкоголь, остальные вещи хранил в шалаше. По данным следствия, в общей сложности задержанный совершил шесть хищений имущества с дачных участков. Общая сумма похищенного составила более чем 70 000 рублей;, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

После задержания злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство и направлены в суд для рассмотрения по существу.

Суд города Похвистнева признал достаточными доказательства для вынесения приговора и назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на два года десять месяцев с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Часть похищенного возвращена потерпевшим.

Фото: ГУ МВД СО