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В Новокуйбышевске задержали водителя за неповиновение распоряжению сотрудника полиции

26 сентября 2023 22:34
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Суд назначил нарушителю наказание в виде административного ареста на 1 сутки.

Сотрудники Госавтоинспекции Новокуйбышевска задержали водителя за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Инспекторы ДПС остановили 21-летнего водителя с нанесением «тонировки» на боковых стёклах ТС. Согласно базе ГИБДД, данный автомобилист ранее привлекался за подобное нарушение и не выполнил законное требование сотрудника ГИБДД об устранении нарушения. 

Автоинспекторы передали собранный административный материал в суд, который назначил нарушителю наказание в виде административного ареста на 1 сутки.

Госавтоинспекция напоминает, что тонировка передних боковых стёкол увеличивает риск возникновения ДТП, особенно в тёмное время суток. Уважаемые водители, соблюдайте Правила дорожного движения во избежание несчастных случаев, сообщает пресс-служба ГИБДД Новокуйбышевска.

 

Фото:   ru.freepik.com

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