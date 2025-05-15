В Новокуйбышевске главврач медучреждения подозревается в получении взятки

154

Следователем Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело в отношении главного врача «Самарской областной станции скорой медицинской помощи», подозреваемого по статье "Получение взятки, сопряженное с вымогательством".

По версии следствия, в 2022 году медицинский сотрудник по требованию подозреваемого передала ему взятку в 100 тысяч рублей за оказание помощи в трудоустройстве на должность фельдшера скорой медицинской помощи.



В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: pxhere.com