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В Новокуйбышевске главврач медучреждения подозревается в получении взятки

15 мая 2025 21:20
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В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следователем Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело в отношении главного врача «Самарской областной станции скорой медицинской помощи», подозреваемого по статье "Получение взятки, сопряженное с вымогательством".

По версии следствия, в 2022 году медицинский сотрудник по требованию подозреваемого передала ему взятку в 100 тысяч рублей за оказание помощи в трудоустройстве на должность фельдшера скорой медицинской помощи.


В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  pxhere.com

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