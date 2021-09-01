В Куйбышевском районе Самары начата проверка дома, который после ремонта зарос грибком 

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В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет выявлена публикация о выполнении управляющей компанией работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в Ново-Молодежном переулке Куйбышевского района города Самары.

В результате проведенных работ на стенах образовался грибок, а также был затоплен подвал.

По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СК СО