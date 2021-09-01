Самарский дом съеден грибком из-за некачественного ремонта

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В общественную организацию «Гражданский патруль» обратилась жительница дома №3 переулка Ново-Молодежного в Самаре. Жильцы дома уже прошли все круги ада, пытаясь добиться нормального ремонта после того ужаса, что сотворили строители в прошлый раз, однако все инстанции отвечают им только отписками.

-Лет пять назад у нас решили обработать швы на плитах дома. Выбили все из швов, потом их запенили и прошлись герметиком. В итоге - деньги списаны как за нормальный ремонт, а по факту - грибок. В межсезонье и зимой дико дует в щели. Даже видно как шторы колышутся. Очень холодно в квартире. У нас двое детей (8 и 5 лет) которые из-за таких условий часто болеют. Приходится им большую часть времени проводить у бабушки, - рассказала Светлана Нехорина.

Некачественная работа привела к тому, что дом покрылся плесенью до самого верха. Подвал дома затоплен до такой степени, что влага выступает сквозь асфальт. По словам жильцов, УК пытается справиться с работой, но получается плохо, поскольку в пятиэтажке много должников. Платить за отсутствие результата работ люди не желают, как не желают оплачивать услуги за других.

-Добросовестных жильцов не должны волновать проблемы УК. Если накопились долги, их надо взыскивать, однако мы прекрасно понимаем людей, которые не хотят платить за то, чего нет. К сожалению, мы прекрасно знаем, в каком состоянии находится жилой фонд Самары. В прошлые годы мы получали огромное количество жалоб на состояние крыш. К сожалению, ситуация не улучшилась. В настоящее время мы подключаем ГЖИ и прокуратуру с просьбой провести дополнительные проверки по подобным нарушениям, - прокомментировал руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.