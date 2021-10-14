В Красноглинском районе мужчина со своим несовершеннолетним знакомым пойдут под суд за разбойное нападение

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Следственным отделом Красноглинского района Самары завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1993 года рождения и его семнадцатилетнего знакомого.

Мужчина предложил ранее знакомому несовершеннолетнему молодому человеку принять участие в разбойном нападении, пообещав купить ему алкоголь и передать часть денег, добытых в результате совершения преступления. Подросток ответил согласием.

"Обвиняемые, находясь возле одного из жилых домов в микрорайоне Крутые Ключи, проследовали за незнакомым им местным жителем в подъезд. Далее старший из нападавших нанес мужчине множественные удары кулаками, после чего к нему присоединился несовершеннолетний обвиняемый, который также начал наносить удары потерпевшему, в том числе с использованием зажигалки, выполненной в виде огнестрельного оружия. В результате противоправных действий обвиняемые завладели деньгами мужчины (15 тысяч 500 рублей), после чего скрылись с места происшествия", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Кроме того, в декабре 2020 года несовершеннолетний будучи пьяным, находясь в квартире своего знакомого, на почве конфликта, нанес последнему несколько ударов кулаком. В результате произошедшего, здоровью потерпевшего был причинен вред средней тяжести.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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