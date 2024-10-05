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В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего 12 банков за восемь лет

5 октября 2024 22:31
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Задержать его удалось в марте 2023 года при попытке очередного нападения на отделение банка.

Мужчину, который ограбил 12 банков и вынес более 39,8 миллиона рублей, будут судить в Екатеринбурге, его не могли поймать восемь лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, передает РИА Новости.

"Обвиняемый в период с 2015 по 2023 годы совершил разбойные нападения на 12 отделений банков, похитив из них свыше 39,8 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что 45-летний мужчина использовал "предмет, схожий с пистолетом", угрожал им сотрудникам банков, заставляя открывать хранилища и кассы. Каждый раз для конспирации он отращивал бороду, которую после совершения преступления сбривал, использовал солнцезащитные очки и маску.

Задержать его удалось в марте 2023 года при попытке очередного нападения на отделение банка. Уголовное дело о разбое в особо крупном размере направлено в Ленинский райсуд Екатеринбурга, добавили в ведомстве.

 

Фото:  pxhere.com

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