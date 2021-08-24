В Чапаевске сотрудник исправительной колонии, подозревается в получении взятки

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Следственным отделом Чапаевска возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии, подозреваемого в совершении преступления по статье "Получение взятки должностным лицом".

"В период с февраля по март 2021 года подозреваемый, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, получил в качестве взятки 59 тысяч рублей за пронос и передачу на территорию исправительного учреждения мобильных телефонов. Денежные средства были перечислены на банковскую карту знакомого подозреваемого, после чего обналичены и потрачены подозреваемым по своему усмотрению", - сообщили в пресс=службе СУ СК СО.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК СО