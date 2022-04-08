В Автозаводском районе Тольятти обнаружены фрагменты человеческих останков

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Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти по факту обнаружения фрагмента человеческих останков возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

7 апреля на участке местности в районе улицы Спортивной в Автозаводском районе обнаружен череп человека. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты следственного управления.

"По предварительным данным останки принадлежат мужчине среднего возраста. С места происшествия изъяты образцы грунта и тканей с черепа, назначен комплекс необходимых экспертиз", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: СУ СКР СО