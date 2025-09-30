Я нашел ошибку
Правительство Самарской области возглавит заместитель губернатора
В Самаре ожидают неблагоприятные метеоусловия
Из Ленинградского зоопарка сбежала птица-носорог
В Самаре ограничат движение грузовиков на время спортивного форума
Депутат Останина предложила ввести дополнительные требования при выгуле собак
запрет на экспорт бензина продлен до конца 2025 года
«Серебряная лига»: пенсионеры Приволжья могут проверить свои финансовые знания
Студенческий кампус в Самарской области начнут строить в 2026 году
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Уголовное дело в отношении самарца, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство двух лиц передано в суд

30 сентября 2025 18:30
183
В ходе расследования уголовного дела мужчина был заключен под стражу.

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 41-летнего самарца. Он обвиняется по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 мая 2025 года обвиняемый с сожительницей распивал спиртные напитки по месту жительства. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес 41-летней женщине два удара ножом в область туловища.

Услышав шум, на помощь женщине прибежали соседи, которые попытались остановить злоумышленника. Между обвиняемым и мужчиной, проживающим в соседней квартире, завязалась драка, в ходе которой злоумышленник нанес несколько ударов ножом своему оппоненту. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте преступления.

Довести свой преступный умысел, направленный на убийство сожительницы, обвиняемый не смог в связи с тем, что соседи вызвали бригаду скорой помощи, и потерпевшей своевременно была оказана медицинская помощь.

В ходе расследования уголовного дела мужчина был заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

