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Уголовное дело возбуждено в отношении ещё одного блогера - Александры Митрошиной

7 марта 2025 21:17
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Она подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере.

Следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве возбудило уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной, которая подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице, пишут "Известия".

Уголовное дело возбуждено по статье «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Согласно информации следствия, Митрошина, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения, допустила превышение лимита доходов в 150 млн рублей в 2020–2022 годах. Она, получив доход от оказания услуг по дополнительному образованию детей и взрослых, организовала поступление средств от предпринимательской деятельности напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП, уточняется в Telegram-канале городской прокуратуры.

Отмечается, что она уклонилась от уплаты налогов более чем в 127 млн рублей.

В ГСУ СК России по Москве уточнили, что девушку задержали в Краснодарском крае, в ближайшее время ее доставят в столицу, где следователи приступят к ее допросу.

 

Фото:  pxhere.com

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