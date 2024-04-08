У москвички телефонные мошенники выманили более 74 млн рублей за месяц

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Жительница Москвы за месяц перевела 74,6 млн рублей телефонным мошенникам, пишут "Известия" со ссылкой Telegram-канал прокуратуры города.

Злоумышленники связались с женщиной через мессенджер и, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов, сказали, что ей необходимо провести «переактивацию счетов», так как они подверглись мошенническим действиям.

Потерпевшая сняла в банке свои накопления, взяла деньги в долг у знакомых, оформила кредит и в течение некоторого времени переводила их на указанные счета, якобы проводя «переактивацию». Мошенники убедили женщину, что денежные средства ей вернутся.

«По требованию Гагаринской межрайонной прокуратуры на счета, куда переводились деньги, наложены аресты. Установление лиц, причастных к совершению преступных действий, на контроле в прокуратуре», — говорится в публикации ведомства.