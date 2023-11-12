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Трех уроженцев Узбекистана и Киргизии осудят за жестокое убийство мужчины в Самаре

12 ноября 2023 18:54
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В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Следственным отделом по Красноглинскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении троих уроженцев Киргизской Республики и Республики Узбекистан в возрасте от 32-ух до 42-ух лет. Они обвиняются по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц".

21 октября 2022 года в одной из квартир многоквартирного дома в поселке Мехзавод были обнаружены фрагменты тела мужчины 1993 года рождения.

"По версии следствия, 20 октября 2022 года 29-летний потерпевший распивал со своими знакомыми спиртные напитки в указанной квартире. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой на почве взаимных оскорблений обвиняемые нанесли своему оппоненту не менее 80 ударов руками и ногами, а также палкой и ножом по различным частям тела потерпевшего. Процесс избиения частично был заснят на видеокамеру телефона. В целях возможного сокрытия следов преступления тело потерпевшего было разделено на фрагменты. После совершения преступления, злоумышленники в кратчайшие сроки были задержаны сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   СУ СКР СО

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