Тольяттинку на 9 лет отправили в колонию за убийство сожителя дочери  

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Доказательства, собранные сотрудниками следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти, признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице 1963 года рождения. Она признана виновной по статье "Убийство".

"Установлено, что в декабре 2023 года осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде по месту жительства, нанесла несколько ударов ножом в область расположения жизненно важных органов сожителю своей дочери. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Конфликт возник на почве агрессивного поведения последнего по отношению к дочери и внукам осужденной, проживавшим в этой же квартире", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Судом ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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