Я нашел ошибку
Главные новости:
Скончались за сутки 23 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Злоумышленники пытаются выманить у клиентов банков данные для доступа в личный кабинет.
Мошенники не унимаются: имитации рекламной акции с «бесплатной пиццей» от крупных банков 
Посольство РФ в Японии выясняет обстоятельства о россиянине, якобы попросившем убежища.
СМИ: гражданин РФ приплыл с острова Кунашир в Японию и попросил убежище 
В течение недели самарцев знакомят с историей и методами работы с декором деревянных домов.
В Самаре стартовал образовательный проект «Бережём наличники» 
27 и 28 августа - встреча с режиссёром Виталием Суслиным и показ двух его фильмов – «Дефиле» и «Папье-маше». Всё бесплатно.
Музей Эльдара Рязанова:  Ночь кино 2021
Хозяин участка увидел, как неизвестные лица вывозят на автомобиле его имущество.
Тольяттинец заказал ГАЗель и пытался вывезти с чужого участка металлические изделия
Владелец пункта проката спортивного инвентаря обратился за помощью к полицейским.
Тольяттинец украл электросамокат из пункта проката
К уголовной ответственности могут быть привлечены и те кто продает, и те кто покупает фальшивый сертификат.
Сколько вы готовы "заплатить" за поддельный сертификат о вакцинации?
Наверх
Самара  +37 °C, Тольятти  +36 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.36
0.21
EUR 86.86
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Поздравление Игоря Комарова с 800-летием Нижнего Новгорода
В «МТЛ Арена» пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота»
Для предпринимателей Самарской области проходят форсайт-сессии
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец заказал ГАЗель и пытался вывезти с чужого участка металлические изделия

21 августа 2021 11:38
155
Хозяин участка увидел, как неизвестные лица вывозят на автомобиле его имущество.

В Ставропольском районе возбуждено уголовное дело о покушении на хищение имущества. Причиненный ущерб от действий злоумышленников мог составить более 120 тысяч рублей.

В начале августа сотрудник дежурной части  получил сообщение о том, что житель Тольятти, находясь рядом со своим земельным участком в селе Ягодное, увидел, как неизвестные лица вывозят на автомобиле его имущество. Мужчина остановил «ГАЗель» злоумышленников  и по телефону обратился за помощью к сотрудникам полиции.

Стражи правопорядка задержали находящихся в автомобиле мужчин и установили их личности.

Правоохранители выяснили, что 32-летний ранее не судимый житель Тольятти заранее присмотрел на чужом участке металлические изделия (профили и бытовую технику) и решил их похитить. Предприимчивый мужчина заказал грузоперевозки в специализированной организации, пояснив водителю автомобиля, что является собственником дачи, и  в несколько заходов вывез имущество собственника. Реализовать похищенное злоумышленник не сумел, так как был  задержан прибывшими сотрудниками полиции.

Ущерб тольяттинец оценил для себя как значительный, на общую сумму более 120 тысяч рублей.

Похищенное имущество изъято в полном объеме и в ближайшее время будет возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу с причинением значительного ущерба гражданину".

Полицейские продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

 

Теги: кража чужой участок

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Владелец пункта проката спортивного инвентаря обратился за помощью к полицейским.
21 августа 2021, 11:16
Тольяттинец украл электросамокат из пункта проката
Владелец пункта проката спортивного инвентаря обратился за помощью к полицейским. Общество
135
Мужчина забрал не пристегнутый запирающим устройством велосипед, который владелец оставил без присмотра около банкомата и уехал на нем.
20 августа 2021, 09:57
Тольяттинские полицейские разыскивают дерзкого угонщика велосипеда
Мужчина забрал не пристегнутый запирающим устройством велосипед, который владелец оставил без присмотра около банкомата и уехал на нем.
Происшествия
374
Правоохранители установили, что корпуса украденных счетчиков были сданы в районный пункт приёма металлолома.
19 августа 2021, 11:21
В Сергиевском районе мужчина украл 17 счетчиков воды
Правоохранители установили, что корпуса украденных счетчиков были сданы в районный пункт приёма металлолома. Происшествия
680
В центре внимания
Дмитрий Азаров, Александр Хинштейн, руководство и активисты Нефтегорского района обсудили перспективы создания в Утевке комплекса, посвященного жизни и творчеству Григория Журавлева.
20 августа 2021  21:11
Дмитрий Азаров: «Защита коллекции – это главное, о чем мы должны позаботиться»
588
Новейшие технологии из Самарской области помогут очистить Волгу от сине-зелёных водорослей
20 августа 2021  09:07
Губернатор поддержал разработчиков уникальной технологии переработки сине-зелёных водорослей
558
Развитие доступного спорта и поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - с такими вопросами к губернатору обратились жители региона.
18 августа 2021  10:42
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
978
Несмотря на сложный год, дефицит рабочей силы, увеличение стоимости строительных материалов, в целом реализация нацпроектов идет лучше, чем в прошлом году.
17 августа 2021  23:34
На заседании облправительства обсудили реализацию нацпроектов в регионе
1238
За три года парк школьных автобусов в Самарской области полностью приведён в нормативное состояние.
17 августа 2021  15:32
Дмитрий Азаров передал в школы региона ключи от новых автобусов
1275
Весь список