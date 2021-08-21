Тольяттинец заказал ГАЗель и пытался вывезти с чужого участка металлические изделия

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В Ставропольском районе возбуждено уголовное дело о покушении на хищение имущества. Причиненный ущерб от действий злоумышленников мог составить более 120 тысяч рублей.

В начале августа сотрудник дежурной части получил сообщение о том, что житель Тольятти, находясь рядом со своим земельным участком в селе Ягодное, увидел, как неизвестные лица вывозят на автомобиле его имущество. Мужчина остановил «ГАЗель» злоумышленников и по телефону обратился за помощью к сотрудникам полиции.

Стражи правопорядка задержали находящихся в автомобиле мужчин и установили их личности.

Правоохранители выяснили, что 32-летний ранее не судимый житель Тольятти заранее присмотрел на чужом участке металлические изделия (профили и бытовую технику) и решил их похитить. Предприимчивый мужчина заказал грузоперевозки в специализированной организации, пояснив водителю автомобиля, что является собственником дачи, и в несколько заходов вывез имущество собственника. Реализовать похищенное злоумышленник не сумел, так как был задержан прибывшими сотрудниками полиции.

Ущерб тольяттинец оценил для себя как значительный, на общую сумму более 120 тысяч рублей.

Похищенное имущество изъято в полном объеме и в ближайшее время будет возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу с причинением значительного ущерба гражданину".

Полицейские продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.