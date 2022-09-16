Тольяттинец украл из магазина дубленку и продал ее на улице случайному прохожему

136

В дежурную часть Отдела полиции Тольятти поступило сообщение от сотрудника одного из магазинов о том, что в отделе женской одежды обнаружено хищение дубленки. Сумма причиненного материального ущерба составила 4000 рублей.

Полицейским директор магазина сообщил, что при учете товара он обнаружил отсутствие женской дубленки. Персонал также не смог ответить на вопрос пропажи товара.

"Полицейские изъяли необходимую документацию, а также записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. Просмотрев видеозапись, на которой запечатлен факт хищения дубленки мужчиной, полицейские составили ориентировку с описанием злоумышленника, довели ее до личного состава полиции самарского гарнизона, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности", - сообщили в пресс-служба ГУ МВД СО.

По приметам участковый узнал в разыскиваемом своего подучетного 46-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого. Через несколько часов мужчину задержали по месту его жительства. Мужчина в содеянном сознался и пояснил, что похищенную дубленку продал случайным прохожим на улице за 2000 рублей, вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В отношении мужчины по статье «Кража», возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУ МВД СО