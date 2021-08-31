Теперь суд: житель Рождествено поджог дом, в котором сгорел его знакомый

22

Следственным отделом Новокуйбышевска завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Рождествено, обвиняемого в совершении преступлений по статьям "Убийство, совершенное общеопасным способом", "Покушение на убийство двух или оболе лиц, совершенное общеопасным способом" и "Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога".

"В августе 2020 года между обвиняемым и ранее знакомыми ему местными жителями, в ходе распития спиртных напитков в жилище последних, на почве личных неприязненных отношений возникла ссора. Дождавшись пока приятели заснут, мужчина облил горючей жидкостью крыльцо указанного дома, после чего поджог его. В результате противоправных действий обвиняемого, хозяин дома погиб, его сожительница успела покинуть жилище через окно. Кроме того, пожаром был уничтожен соседний дом, а также имущество, находящееся в нем. Таким образом, собственнику имущества был причинен ущерб на общую сумму не менее 536 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба СУ СК СО