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Судовому механику в Самаре выплатили долг по зарплате в 226 тысяч

25 февраля 2021 12:48
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Судовому механику в Самаре выплатили долг по зарплате в 226 тысяч

Судебные приставы Самарской области взыскали с индивидуального предпринимателя задолженность по зарплате в 226 тысяч рублей.

Житель г. Самары устроился судовым механиком к индивидуальному предпринимателю. Во время трудоустройства мужчине была обещана заработная плата в 40 тысяч рублей ежемесячно, однако на деле оказалось, что платили механику в два раза меньше. Помимо прочего иногда ему приходилось покупать на собственные средства запчасти.

В суде житель г. Самары отстоял свои права. Индивидуального предпринимателя, на которого он работал, обязали выплатить бывшему сотруднику долг по заработной плате и компенсацию. В отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары на основании исполнительного документа, выданного судом, возбудили исполнительное производство о взыскании в пользу судового механика 226 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем должнику вручено постановление о возбуждении исполнительного производства о взыскании зарплаты в пользу бывшего сотрудника. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке. Данная мера позволила полностью погасить задолженность  перед бывшим сотрудником в размере 226 тысяч рублей.

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